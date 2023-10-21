Тель-Авив, Израиль, 22 октября, 2023, 01:34 — ИА Регнум. Набор добровольцев-ортодоксов начала готовить Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после получения заявок на мобилизацию от ультрарелигиозных евреев, которые в мирное время освобождены от воинской обязанности. Об этом 21 октября заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари входе брифинга.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Мы получили более 2 тыс. просьб от ультрарелигиозного сектора служить в армии. Мы адаптируем специальные программы и уже в понедельник начнем мобилизацию волонтеров из числа ультрарелигиозного населения, которые станут частью нашей обороны в Армии обороны Израиля», — пояснил Хагари.

Представитель ЦАХАЛ указал, что в армии наблюдается очень высокая активность резервистов, которые готовы немедленно записаться в ряды боевых подразделений. Люди отменяют свои планы, возвращаются из-за рубежа, чтобы пойти на резервную службу. При этом, по словам Хагари, сотни тысяч уже мобилизованных резервистов и солдат срочной службы готовятся к очередному этапу операции на территории сектора Газа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), опираясь на обширные логистические усилия и завершая мобилизацию сотен тысяч резервистов, готовится к реализации наступательных оперативных планов, которые включают нападение с воздуха, моря и земли.