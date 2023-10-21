Каир, 22 октября, 2023, 01:16 — ИА Регнум. На прошедшем в Каире (Египет) саммите участники пришли к согласию по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом 21 октября сообщил пресс-секретарь президента Египта Амхед Фахми, слова которого приводит Al Arabiya.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«На саммите в Каире было достигнуто согласие по доставке гумпомощи в Газу», — сказал он, добавив, что разногласия сторон в ходе саммита касались только режима прекращения огня и степени осуждения сторон конфликта.

Как передавало ИА Регнум, саммит 30 стран по палестино-израильскому конфликту в Каире начал свою работу 21 октября. На открытии мероприятия президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси осудил удары по мирным жителям и призвал к международной защите палестинцев. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе своего выступления заявил о необходимости введения режима прекращения огня и освобождения заложников.

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что любые гуманитарные грузы в сектор Газа будут допущены только в южную часть палестинского анклава. Он добавил, что из северной части региона уже выехали порядка 700 тысяч жителей.