Газа, Палестина, 22 октября, 2023, 01:05 — ИА Регнум. Пять агентств Организации Объединённых Наций (ООН) в совместном заявлении 21 октября назвали ситуацию в секторе Газа «катастрофической» и вновь призвали к гуманитарному прекращению огня.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Больницы переполнены пострадавшими. Гражданские лица сталкиваются с растущими трудностями в доступе к основным продуктам питания… Мы призываем к гуманитарному прекращению огня», — говорится в тексте совместного заявления Программы развития ООН, Фонда ООН в области народонаселения, Детского фонда (ЮНИСЕФ), Всемирной продовольственной программы и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Агентства международной организации назвали ситуацию в секторе Газа катастрофической и подчеркнули, что эскалация конфликта привела к закрытию продуктовых магазинов и вынудила людей покинуть свои дома. По их оценкам, в гуманитарной помощи остро нуждаются более 1,6 миллиона человек.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш на саммите в Каире призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке и освобождению заложников, удерживаемых палестинским движением ХАМАС. Также он отметил важность обеспечения постоянного поступления в сектор Газа гуманитарной помощи, в которой остро нуждается мирное населения региона.