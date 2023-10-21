Газа, Палестина, 22 октября, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Ракета, упавшая на больницу в секторе Газа, могла быть запущена из Палестины. К такому выводу пришли журналисты агентства Associated Press, проанализировавшие ряд видеозаписей до, во время и после взрыва в больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани».

Иван Шилов ИА Регнум Удар по больнице в секторе Газа

По информации источника, журналисты агентства и ряд специалистов в ходе своего расследования проанализировали более десятка видеозаписей с камер наблюдения и из социальных сетей и новостных сюжетов.

При этом авторы не исключают, что ракета могла развалиться в воздухе или по ошибке изменить направление полёта и упасть на госпиталь.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер на брифинге сообщил, что американская разведка пришла к выводу, что взрыв в больнице на территории сектора Газа стал результатом падения палестинской ракеты, не долетевшей до Израиля.

Вечером 17 октября по больнице в секторе Газа был нанесён ракетный удар. По данным министерства здравоохранения палестинского анклава, в результате трагедии погибли по меньшей мере 800 человек. Палестинское движение ХАМАС обвинило в атаке Армию обороны Израиля и указало на ответственность США за действия израильской стороны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), проведя предварительное расследование, заявила, что удар по медучреждению был нанесён из-за неудачного пуска ракеты палестинской стороной.