Рамалла , 22 октября, 2023, 00:42 — ИА Регнум. Двух заложниц готово освободить 22 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС. Об этом 21 октября сказано в распространённом заявлении представителя военного крыла ХАМАС Абу Убейды.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Бригады «Аль-Кассам» объявляют, что они готовы освободить двух задержанных женщин, Нурит и Йохевид, завтра, используя те же процедуры, при которых были освобождены две задержанные женщины вчера», — сказано в заявлении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 21 октября ХАМАС объявило о готовности отпустить по гуманитарным причинам ещё двух заложниц — Нурит Исхак и Йохевид Эфшиц. Однако Израиль якобы отказался от этого предложения.

По словам Абу Убайда, группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» проинформировала о своём решении касательно заложниц власти Катара.

США, Израиль и Катар не смогли реализовать договорённость по освобождению 50 пленных. Отмечается, что с целью освобождения пленных было рассмотрено несколько предложений, включая временное прекращение огня, обеспечение снабжения сектора Газа со стороны Израиля и предоставление палестинскому анклаву гуманитарной помощи. Но в итоге сделка провалилась.

В пятницу, 20 октября, палестинское движение ХАМАС освободило по гуманитарным соображениям мать и дочь, являющихся гражданками США. В ХАМАС подчеркнули, что освобождению заложниц способствовал Катар. Их согласилось освободить боевое крыло движения «Бригады Эзз эд-Дина аль-Кассама».

Правительство Израиля в свою очередь подтвердило освобождение двух заложниц движением ХАМАС. Уточняется, что на границе сектора Газа освобождённых заложниц встретили представители ЦАХАЛ и уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести бригадный генерал Галь Хирш.