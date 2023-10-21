Стокгольм, 21 октября, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Власти США могут использовать ситуацию с конфликтом между Израилем и палестинскими радикалами для замалчивания фактов своего крупного провала с Украиной и отказа от поддержки Киева, сообщается на сайте телеканала SwebbTV.

Иван Шилов ИА REGNUM

В публикации приводит анализ обозревателя Магнуса Стенлунда. Он отмечает, что события на Ближнем Востоке приковали к себе внимание всего мира и это «кое-кому очень на руку».

Он полагает, что интерес к непростой ситуации в этом регионе будет только расти, поскольку конфликт может разрастись еще больше. Стенлунд подчеркнул, что это позволит США и другим странам НАТО перераспределить ресурсы с Украины на Израиль.

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что палестино-израильская война заставила многих забыть об украинском конфликте. Эксперт уточнил, что Киев пропал из повестки дня Запада, что грозит ему серьёзными проблемами, включая прекращение поставок вооружений.

14 октября бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что ситуация на Ближнем Востоке отодвинет Украину на второй план. 20 октября появилась информация о том, что американский президент Джо Байден запросил у Конгресса США одобрение на предоставление пакета помощи Израилю и Украине.

Он призвал разрешить Белому дому выделить киевским властям $61,3 млрд, а израильской стороне — $14,3 млрд.