Газа, Палестина, 21 октября, 2023, 23:19 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы Израиля во второй половине дня 21 октября нанесли серию ударов по населённым пунктам сектор Газа, в результате чего погибли 29 палестинцев. Об этом в субботу сообщило агентство WAFA.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

По информации источника, в районе Телль-эс-Султан погибли 11 палестинцев, проживавших в доме, в который попала ракета ВВС Израиля. Ещё восемь палестинцев погибли при попадании по кафе на рыночной площади в лагере беженцев Нусерайт. На востоке города Газа из-под обломков двух рухнувших домов вытащили тела десяти погибших.

Утром 21 октября в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили об ударах по объектам палестинского движения ХАМАС в многоэтажных зданиях. Также в ночь на субботу истребители ЦАХАЛ поразили оперативные командные центры, пусковые установки противотанковых ракет и объекты стратегической инфраструктуры ХАМАС.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе заявил, что страны, поддерживающие атаки Израиля на сектор Газа, фактически поощряют убийства. Он также призвал Соединённые Штаты Америки поспособствовать работе со сторонами конфликта над мирным решением.