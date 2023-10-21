Киев, 21 октября, 2023, 22:49 — ИА Регнум. Офис Владимира Зеленского превратился в параллельное правительство написала депутат в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Ирина Геращенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Она пояснила, что администрация украинского президента вмешивается в работу всех органов власти, раздавая указания силовикам и парламенту. Вместе с тем, по словам парламентария, офис Зеленского «ни за что не отвечает».

Геращенко также отметила, что в администрации работают 80 советников. Депутат считает такую ситуацию «бардаком».

Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин обвинил, что правительство Украины в совершении репрессивных действий по отношению к жителям страны. Он заявил, что киевские власти «пронумеровали как скотов в концлагере» своё население.

Экс-советник также осудил решение Киева попросить у Запада не считать украинцев беженцами и способствовать их возвращению на Украину. По его словам, такие действия «абсолютно ошибочны и неправильны».

5 октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) потребовал встретиться с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить с ним критическую ситуацию в зоне специальной военной операции.