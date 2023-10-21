Тель-Авив, Израиль, 21 октября, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Тель-Авив на встречу с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху. Об этом в субботу, 21 октября, сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля.

Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит встречу за закрытыми дверями в комплексе «Кирия» в Тель-Авиве с премьер-министром Италии Джорджей Мелони», — говорится в распространённом заявлении.

Отмечается, что после завершения встречи Мелони и Нетаньяху «за закрытыми дверями» состоятся переговоры в расширенном составе.

Как передавало ИА Регнум, за эту неделю премьер-министр Израиля принял в Тель-Авиве и провёл переговоры с президентом Соединённых Штатов Америки Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.