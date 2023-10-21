Воронеж, 21 октября, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили в небе над Воронежской областью украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщило в своём Telegram-канале Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что речь идёт о дроне самолетного типа. Также в Минобороны уточнили, что атаку удалось отразить в 21:00 по московскому времени (совпадает с местным).

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября российские военные сбили над Ростовской областью воздушную цель. В результате отражения атаки никто не пострадал. Также удалось избежать разрушений.

Кроме того, 19 октября в небе Белгородской областью уничтожили два украинских БПЛА. Один из них пролетал в Белгородском районе региона.

21 октября в Ростовской области обезвредили две воздушные цели которые пытались приблизиться к региону.