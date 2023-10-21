Абу-Даби, 21 октября, 2023, 22:02 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (MMA) Саид Нурмагомедов победил спортсмена из Таджикистана Муина Гафурова в ходе турнира UFC 294. Бой состоялся 21 октября в Абу-Даби.

Gettyimages.ru Саид Нурмагомедов

Поединок длился всего 1 минуту и 13 секунд. Россиянин успешно провёл удушающий приём и закончил бой досрочно.

Нурмагомедову 31 год, всего он побеждал на ринге 18 раз в смешанных единоборствах и трижды проигрывал. В рамках UFC у него семь побед и два поражения. Для Гафурова это стало шестым поражением в MMA. Побеждал он 18 раз.

В течение вечера 21 октября на турнире в Абу-Даби выступят россияне Икрам Алискеров, Магомед Анкалаев и Ислам Махачев.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября в Абу-Даби также выступала россиянка Виктория Дудакова. Она вышла под песню «Я русский» певца SHAMAN. Российская спортсменка победила по очкам в ходе трёх раундов.