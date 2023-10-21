Калининград, 21 октября, 2023, 21:55 — ИА Регнум. Встреча калининградской футбольной команды «Балтика» с соперниками из «Краснодара» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) закончилась со счётом 2:2. Игра прошла 21 октября на «Ростех-Арене» в Калининграде.

Иван Шилов ИА REGNUM

Первый гол забил нападающий южан Джон Кордоба на 17-й минуте. Хозяева поля сравняли счёт через пять минут, гол забил полузащитник Максим Кузьмин. Краснодарцы вырвались вперёд на 36-й минуте благодаря забитому мячу форварда Анхело Энрикеса. Сравнять счёт хозяева поля смогли только на 61-й минуте, хавбек Эдуард Сперцян реализовал пенальти.

Каждая команда получила по одному баллу. «Краснодар» остался на первом месте в турнирной таблице, в копилке этой команды 28 очков. «Балтика» находится на 13-м месте, набрав 11 очков.

Следующий матч у краснодарцев состоится 29 октября в Москве с ЦСКА. Калининградской команде также предстоит выездной матч, они 27 октября сыграют с казанским «Рубином».

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября в рамках 12-го тура РПЛ также сыграли московские команды «Локомотив» и «Динамо». Встреча окончилась ничейным счётом, никто не смог забить гол.

Также сегодня воронежский «Факел» на последних минутах одержал победу в выездном матче с «Оренбургом». Счёт по итогам игры — 1:2.