Каир, 21 октября, 2023, 20:22 — ИА Регнум. Россия призывает другие страны объединить усилия для урегулирования палестино-израильского конфликта, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов 21 октября, выступая на саммите мира в Каире.

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«Наряду с решением не терпящих промедления задач по прекращению нынешнего витка насилия необходимо безотлагательно приступить к согласованию стратегии коллективных действий по политическому урегулированию конфликта», — сказал он.

Богданов отметил, что действия США в Совбезе ООН помешали принятию экстренных мер по нормализации обстановки на Ближнем Востоке, в результате чего эскалация конфликта продолжается, число жертв мирного населения продолжает расти.

Саммит мира в Каире проходит по инициативе президента Египта Абделя Фаттахаас-Сиси. На мероприятие также прибыли президент ЮАР Сирил Рамафоса, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава Палестинской администрации Махмуд Аббас, главы МИД Японии, Франции, Германии и Великобритании и другие европейские чиновники. Из США никто не прибыл, американскую сторону представляет временный поверенный в делах США в Египте Бет Джонс.

Как сообщало ИА Регнум, постпред России при ООН Василий Небензя 18 октября обвинил ряд членов Совбеза ООН в затягивании принятия мирной резолюции по урегулированию палестино-израильского конфликта. Он отметил, что российская предложила неотложные меры, которые позволили бы избежать роста числа жертв, но его заблокировали. Небензя подчеркнул, что в документе не было политических оценок и даже упоминаний сторон конфликта.

Конфликт, начавшийся 7 октября с масштабной атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль, продолжается. Спикер израильской армии Авичай Адри 21 октября сообщил, что сектор Газа находится в тотальной блокаде. Он добавил, что военная операция будет длиться столько, сколько потребуется.