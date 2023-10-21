Вашингтон, 21 октября, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден считает, что, атакуя Израиль, ХАМАС преследовал цель сорвать нормализацию его отношений с Саудовской Аравией. В случае признания еврейского государства со стороны лидера исламской уммы Королевства Саудовская Аравия могло последовать «объединение Ближнего Востока».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Одна из причин, почему ХАМАС напал на Израиль. Я собирался встретиться с саудитами. И угадайте что? Саудиты хотели признать Израиль и были близки к тому, чтобы официально сделать это», — приводит слова Байдена Assosiated Press.

Издание сообщает, что Байден работал над сближением обеих стран. Он заявлял во время саммита G20 в Индии «о планах стать партнером по судоходному коридору».

При посредничестве американского президента Дональда Трампа Израилю уже удалось подписать так называемые «авраамические» соглашения о нормализации связей с Бахрейном. Прежде Израиль с Объединенными Арабскими Эмиратами подписал соглашение о свободной торговле.

Палестинское исламистское движение ХАМАС атаковало Израиль 7 октября, в священный для евреев день недели — шаббат. Атака сопровождалась пусками нескольких тысяч ракет. В ответ армия еврейского государства начала проводить операцию. В результате им удалось взять контроль над всеми ранее захваченными ХАМАС населёнными пунктами.