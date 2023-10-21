Берлин, 21 октября, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Бывший немецкий канцлер Герхард Шрёдер сделал неожиданное заявление о Крыме в своём комментарии о гипотетическом плане по урегулированию украинского кризиса 21 октября. По его мнению, Киеву стоит отказаться от всех первоначально озвученных планов.

Olaf Kosinsky

В частности, отказаться от притязаний на Крым и вступления в НАТО. Всё равно страна не выполнит все условия для вступления, отметил он.

«Как давно Крым был российским? Для России Крым — не просто регион, а часть её истории», — заявил Шрёдер в интервью Berliner Zeitung.

Ещё одной большой проблемой Украины политик назвал национальный язык — стоит отменить запрет на двуязычие, посчитал экс-канцлер. При этом Шрёдер признал, что Киеву нужны гарантии безопасности, поучаствовать в которых должна в том числе и Германия.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 сентября констатировал отсутствие предпосылок к переговорам по Украине. По его словам, всё чаще стали звучать вопросы о переговорах, и всё чаще стало звучать само это слово, но в настоящий момент времени возможность для их проведения отсутствует.

Украинская сторона всячески отвергает возможность переговоров с Россией, вплоть до издания украинским лидером Владимиром Зеленским в 2022 годууказа о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, который, в свою очередь, неоднократно заявлял, что никогда от переговоров не отказывался, но отмечавшего, что ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада.