Абу-Даби, 21 октября, 2023, 19:31 — ИА Регнум. Россиянка Виктория Дудакова вышла на бой с американкой Джин Ю Фрей на турнире UFC 294 под песню «Я русский» певца SHAMAN. Поединок состоялся 21 октября в Абу-Даби.

Дудакова победила. Судьи присудили ей победу в каждом из трёх раундов (29–28, 29–28, 29–28).

Российская спортсменка старалась работать первым номером и в целом выглядела более активной, чем американка. На последних секундах первой пятиминутки россиянка отправила соперницу в нокдаун, но не успела развить успех, так как раунд завершился. В конце третьего раунда Фрей попыталась перевести бой в борьбу, но этого не получилось.

Для Дудаковой бой стал вторым в системе UFC. До этого она в июле выходила против бразильянки Истелы Нуньес. Она получила травму руки в ходе боя, и победу присудили российской спортсменке на 34-й секунде первого раунда.

Как сообщало ИА Регнум, глава UFC Дэйна Уайт 8 октября разрешил во время боёв в рамках организации выступать российским спортсменам флагом РФ. Однако 20 октября стало известно, что организаторы в Абу-Даби запретили демонстрацию российского флага.