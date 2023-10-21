Москва, 21 октября, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Статую Свободы предложили перенести из Нью-Йорка в Россию. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Михаил Шеремет, объяснивший её тем, что США утратили право считаться оплотом демократии, а Россия в то же время защищает права народов на свободу выбора.

Ronile Статуя Свободы

Как отметил парламентарий, США долго паразитировали на других странах, поэтому из демократического «посла» превратились в деспотов, приносящих лишь войну и разрушения.

«Поэтому статуя Свободы должна быть демонтирована и перенесена в Россию», — сказал он «РИА Новости».

Ущербная политика США привела американцев к утрате моральных прав, а Россия, бросив вызов их гегемонии, стала символом свободы и благополучия, добавил Шеремет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Шеремет назвал лживыми и безрассудными угрозы президента США Джо Байдена в адрес России и посоветовал ему «не вилять хвостом». Так депутат отреагировал на заявления американского лидера о готовности к «быстрым и суровым» санкциям против России в ответ на референдумы в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Позднее он также заявил, что ООН, превратившись в инструмент влияния США, потеряла смысл существования в актуальном формате. По его мнению, организация себя дискредитировала однобокой политикой и растеряла авторитет у здравомыслящего мирового сообщества.