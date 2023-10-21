Тель-Авив, Израиль, 21 октября, 2023, 19:20 — ИА Регнум. Министр обороны Израиля Йоав Галант, выступая перед военными, заявил, что ливанская шиитская группировка «Хезболла» платит высокую цену за решение воевать против его страны.

(сс) Avi Ohayon / Government Press Office

«Движение «Хезболла» решило участвовать в боевых действиях, и мы заставляем его платить за это высокую цену», — цитирует его The Times of Israel.

Галант заверил, что Израиль будет действовать там, «где это необходимо» и победит.

Армия обороны Израиля и «Хезболла» регулярно обмениваются ударами. 18 октября под удар попали наблюдательный пункт и объекты военной инфраструктуры этой группировки.

На следующий день ЦАХАЛ заявил о возобновлении обстрела объектов «Хезболлы». Ещё через пару дней израильская авиация нанесла удары по объектам шиитской организации в Ливане. Военные сообщили, что это стало ответом на ракетные пуски и обстрелы противотанковыми ракетами, выпущенными в сторону Израиля. В течение нескольких часов самолёты Армии обороны Израиля наносили удары по «Хезболле».

Обоюдные обстрелы на ливано-израильской границе продолжаются уже больше недели. Обострение ситуации произошло после объявления Израилем о военной операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.