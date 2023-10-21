Воронеж, 21 октября, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Воронежский футбольный клуб (ФК) отстранил от тренировок защитника Игоря Калинина за то, что он отказался выйти на поле во время выездного матча с «Оренбургом», когда потребовалась замена, сообщила 21 октября пресс-служба клуба.

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«Во втором тайме он отказался выйти на замену. К данному игроку применены санкции, также он отстранён от тренировок с первой командой», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что дальнейшее решение по Калинину позже примут тренерский штаб и руководство клуба.

Как сообщало ИА Регнум, «Факел» победил Оренбург» со счётом 2:1. К концу матча каждая из команд забила по одному голу, исход мачта решился только на второй добавочной минуте, когда полузащитник «Факела» Никита Моцпан смог поразить ворота хозяев поля.

Также 18 октября стало известно об отстранении от тренировок нападающего футбольного клуба «Спартак» Александра Соболева. Журналист Иван Карпов, сообщил, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль таким образом решил наказать футболиста за нарушения дисциплины и жёлтую карточку, полученную в матче с «Крыльями Советов».