Брюссель, 21 октября, 2023, 18:51 — ИА Регнум. В Европейской комиссии обеспокоены произраильской позицией главы ведомства Урсулы фон дер Ляйен в ближневосточном конфликте. По этой причине дипломаты написали письмо-протест, в котором обвинили её в предвзятом отношении. Под документом подписались 798 человек, пишет Politico.

[Иван Шилов ИА REGNUM]

Издание отмечает, что фон дер Ляйен «приводит в ярость собственную внешнеполитическую команду ЕС, забывая упомянуть о поддержке блоком палестинской государственности» при выступлениях на публике.

«Вдобавок к давлению на главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен около 800 сотрудников ЕС предприняли необычный шаг. Они написали письмо в знак протеста демонстрируемой ею неоправданной предвзятости по отношению к Израилю в конфликте», — сообщило СМИ.

Во время выступления в Вашингтоне в Институте Гудзона глава ЕК поставила на первое место право Израиля на самооборону после нападения ХАМАС 7 октября. Указано, что она пренебрегла «упоминанием решения о создании двух государств, которое является ключевым в позиции европейских стран».

Урсулу фон дер Ляйен неоднократно критиковали за её высказывания. Так, например, пользователи соцсети обрушились с негативом в адрес главы Еврокомиссии за то, что она сказала, что президент РФ Владимир Путин «в конечном счёте потерпит неудачу» в конфликте на Украине. Один из пользователей — James Rolsche BSc — написал, что её не избирали, а Евросоюзу нужно быть нейтральным и «не следовать американской повестке в этом конфликте».

До этого в МИД РФ сравнение фон дер Ляйен России и палестинского движения ХАМАС назвали проявлением национализма и ксенофобии. Официальный представитель министерства Мария Захарова охарактеризовала её слова как провокацию, «нацеленную на поджигание межрелигиозной и межэтнической ненависти».