Абу-Даби, 21 октября, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Россиянка Виктория Дудакова победила американку Джин Ю Фрей единогласным решением судей в бою на турнире UFC 294 в Абу-Даби 21 октября.

Кадр из видео Виктория Дудакова

Россиянка начала поединок в стойке, но в течение трёх раундов бой время от времени переходила в борьбу. Дудакова отметилась уверенными попаданиями по сопернице, в том числе отправила её в нокдаун в конце первой пятиминутки. До конца боя россиянка наносила удары, удерживая американку на дистанции. Итоговым решением судей Дудакова одержала победу.

На свой второй поединок в организации Дудакова вышла под песню «Я русский» исполнителя SHAMAN.

Российская спортсменка родилась в 1999 году в Волгограде, выступает в наилегчайшей весовой категории. В возрасте 20 лет Дудакова стала чемпионкой России и выступила на чемпионате Европы в Риме. В 2020 году она дебютировала в профессиональных смешанных единоборствах на турнире Fight Nights Global 98, в 2021 году выиграла титул лиги OPEN FC, в 2022 году подписала контракт с UFC, где победила в своём первом бою с бразильянкой Истелой Нуньес на 34-й секунде первого раунда.