Москва, 21 октября, 2023, 18:34 — ИА Регнум. «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью в московском дерби в рамках 12-тура чемпионата России по футболу.

Иван Шилов ИА REGNUM

Встреча состоялась на стадионе «РЖД Арена».

«Локомотив» набрал 20 очков. Команда продлила серию без поражений в Российской премьер-лиге (РПЛ) до четырех матчей. «Динамо» набрал 18 баллов. «Бело-голубые» не могут одержать победу пять игр подряд.

Согласно турнирной таблице, «Локомотив» занимает третье место, а «Динамо» пятое.

Следующий матч «Локомотива» состоится 28 октября. Команда встретится на поле с «Ростовом». Матч команды «Динамо» с «Уралом» пройдёт 29 октября.

Как сообщало ИА Регнум, воронежский футбольный клуб «Факел» переиграл команду «Оренбург» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги. Встреча состоялась на поле оренбургского стадиона «Газовик». Матч закончился в пользу гостей со счётом 1:2. По итогам встречи в активе «Факела» — 12 очков, что позволяет клубу занимать 12-е место в турнирной таблице РПЛ.