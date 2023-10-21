Лондон, 21 октября, 2023, 18:11 — ИА Регнум. Чемпион мира 1966 года в составе сборной Англии Бобби Чарльтон скончался в возрасте 86 лет, сообщили 21 октября на сайте «Манчестер Юнайтед».

«Скорбим в связи с кончиной сэра Бобби Чарльтона, одного из величайших и самых любимых игроков в истории нашего клуба», — говорится в сообщении.

Клуб выразил соболезнования жене, дочерям и внукам Бобби Чарльтона.

Роберт Чарльтон родился 11 октября1937 года. Английский футболист и обладатель «Золотого мяча» 1966 года, Чарльтон большую часть карьеры провёл за «Манчестер Юнайтед», в котором был капитаном. Он сыграл 758 матчей и забил 249 голов в качестве игрока клуба, выиграв, в том числе Кубок Англии. За сборную страны он сыграл 106 матчей и забил 49 голов.

В 1973 году Чарльтон стал главным тренером клуба «Престон Норт Энд», но в начале сезона 1975/76 покинул клуб. Затем в 1975 году начал сотрудничать с Би-би-си, комментируя футбольные матчи. Впоследствии он провёл несколько матчей за клубы из ЮАР и Австралии.

Чарльтон также занимал пост директора клуба «Уиган Атлетик», занимался бизнесом, управлял футбольными школами в Великобритании, США, Канаде, Австралии и в Китае. В 1984 году его пригласили в совет директоров «Манчестер Юнайтед».

В 1994 году Бобби Чарльтона посвятили в рыцари.