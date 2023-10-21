Лондон, 21 октября, 2023, 18:30 — ИА Регнум. В Шотландии мужчина заснял на видео, как порывы ветра, вызванные штормом «Бебет», подняли землю вместе с деревьями.

Кадр из видео

Мужчина выгуливал собаку в лесу в Стерлингшире, когда увидел, как ветер заставил слой земли подниматься то вверх, то вниз.

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В Великобритании метеослужба объявила красный уровень погодной опасности из-за шторма «Бабет». Синоптики предупредили жителей об исключительном количестве сильных и продолжительных осадков. Около 4000 человек по всей стране остаются без электричества. Экстренные службы также предупредили об опасности наводнений.

Как сообщало ИА Регнум, футболист клуба «Ливерпуль» Трент Александер-Арнольд чудом избежал смерти во время шторма «Бабет». Сильные порывы ветра вырвали опору линии электропередачи, которая упала на дорогу, по которой на тренировку ехал спортсмен. Он вовремя успел нажать на тормоз и увернуться.