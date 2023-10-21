Москва, 21 октября, 2023, 17:59 — ИА Регнум. Похороны сына рок-музыканта Стаса НаминаАртёма Микояна и его тёщи Прасковии Ткаченко будут закрытыми. Об этом Намин сообщил в беседе с «МК».

«Похороны будут закрытыми. Так пожелала мать Артёма. Это наше личное большое горе», ― сказал он.

Музыкант подчеркнул, что на траурной церемонии будут присутствовать буквально несколько человек, попросив прессу и поклонников не приходить на похороны.

«Это был очень чистый, порядочный человек. Ушёл мой ангел. То, как его жестоко убили ― это страшно. Никому такого не пожелаешь», ― сказал Намин.

Легенда русского рока отметил, что ему безразлична судьба приёмного сына, он не следит за разбирательством в суде.

Как сообщало ИА Регнум, сына и тёщу Стаса Намина жестоко убили вечером 18 октября. Их тела с множеством колото-резанных ран обнаружили в коттедже в деревне Крюково Истринского района.

В двойном убийстве обвинили пасынка рок-музыканта Стаса Намина Романа Микояна. Его отправили в СИЗО по решению Истринского городского суда Московской области. Под стражей задержанный будет находиться два месяца ― до 18 декабря.

На допросе Микоян признался в совершённом преступлении. Он также сказал, что мотивом убийства стал давний семейный конфликт.

Намин после того, как узнал о страшной трагедии, назвал своего приёмного сына Романа отморозком. По его словам, он всегда был мерзким человеком. Бывшая супруга Намина, заместитель художественного руководителя театра Стаса Намина Анна Исаева рассказала, что Роман всегда был немного странным и нестабильным в плане настроения и поведения.

Американский актёр и режиссёр Роберт Де Ниро выразил соболезнования основателю группы «Парк Горького» Стасу Намину в связи с гибелью сына, который работал со знаменитыми кинодеятелями Голливуда. Слова соболезнования прислали и другие известные зарубежные деятели киноиндустрии, в том числе кинорежиссёр-документалист Джим Браун, получивший четыре премии «Эмми».