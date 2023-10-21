Вашингтон, 21 октября, 2023, 18:04 — ИА Регнум. На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке США могут заставить Украину начать переговоры о мире. Об этом 21 октября написало американское издание Military Watch Magazine.

Eric Lalmand Belga/News Agency/Global Look Press Владимир Зеленский

«Поскольку Украина всё менее способна достичь своих военных целей, перенаправление боеприпасов в Израиль может стать для западного блока способом сохранить лицо: они смогут сократить инвестиции и заставить Киев вернуться за стол переговоров», — отмечается в статье.

Авторы материала уточнили, что, по словам официальных лиц, Израиль может получить американские снаряды уже в течение ближайших недель.

Такая ситуация наблюдается в тот момент, когда ВСУ несколько месяцев не могут прийти в себя после безуспешных попыток контрнаступления и десятков тысяч погибших в ходе них украинских военных, говорится в публикации.

Нехватка вооружения уже давно стала проблемой ВСУ, а оборонный сектор России многократно увеличил производство боеприпасов для нескольких ключевых классов систем вооружений, добавил автор.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 октября турецкое издание dikGAZETE написало, что глава киевского режима Владимир Зеленский, постепенно лишающийся поддержки Запада, никогда не пойдёт на мирные переговоры с Россией. По словам автора, мирные переговоры возможны только в случае восстания украинцев против главы режим Киева и когда западные страны будут мечтать о свободной от Зеленского Украине.

Обозреватель американского издания The National Interest обозреватель Тед Снайдер 20 октября заявил, что Зеленский ещё пожалеет, что не заключил мирное соглашение с Россией раньше, когда оно могло быть заключено на более выгодных условиях. Эксперт добавил, что Киеву теперь придётся гарантировать России нейтральный статус и признать потери территории.

Президент России Владимир Путин 18 октября похвалил Киев, который задумался о мирных переговорах, однако подчеркнул, что этого недостаточно. Президент отметил, что Киев должен сделать какие-либо конкретные действия в этом направлении. Глава государства заявил, что первым из таких действий должна быть отмена украинского декрета, который запрещает вести мирные переговоры.

Зеленский подписал в октябре 2022 года указ о невозможности переговоров с Путиным. Глава режима Киева также заявлял о своём нежелании вести переговоры в том числе лично.