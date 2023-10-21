Москва, 21 октября, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Женщина, упавшая на пути на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро, скончалась. Об этом сообщили 21 августа в ГУ МВД России по Москве.

Евгений Одиноков/РИА Новости

В московской полиции уточнили, что женщина в метро упала на пути. На момент приезда врачей она была жива. Позже выяснилось, что пострадавшая от полученных травм скончалась.

Движение на серой ветке восстановили. Оно осуществляется в соответствии с графиком, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Ведомство 21 октября сообщило, что на серой ветке на путях оказался человек. В связи с этим движение поездов остановили на участке от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Южной».

Утром 11 октября на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии московского метро поезд врезался в стоящий на станции состав. Одного из машинистов зажало в кабине. Движение поездов между «Дубровкой» и «Люблино» временно остановили.