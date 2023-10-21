Москва, 21 октября, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Министр финансов России Антон Силуанов считает, что один из элементов стабилизации курса рубля — это возврат валютной выручки. В целом он сообщил, что не видит рисков для резкого падения рублёвого курса. Об этом он рассказал в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Да, конечно: курс влияет на цены. Но для нас, как я всё время говорю, важна предсказуемость. В последнее время правительство и президент приняли решение об определенных мерах контроля за возвратом валютной выручки. Думаю, что это один из элементов стабилизации курса. Посмотрим, как оно сработает, потому что потребуется время для анализа», — заявил министр.

Он добавил, что у ведомства есть «инструменты для влияния на то, чтобы курс был прогнозируемым и устойчивым». Глава Минфина заявил, что не видит «каких-то фундаментальных показателей в экономике РФ для того, чтобы курс улетел в неизведанные дали».

11 октября для стабилизации курса валют президент России Владимир Путин подписал указ. Согласно ему, устанавливается обязательная продажа валютной выручки экспортёров.

При этом некоторые эксперты считают, что в ближайшие месяцы рубль может укрепиться. Прогнозируется курс до 80 рублей за доллар. Об этом рассказал доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков. Он назвал рубль недооценённым и сказал, что курс больше будет зависеть не от действий Центробанка, а от экономических проблем в странах Запада.

В то же время другой эксперт — доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков — в комментарии ИА Регнум сообщил, что едва ли можно надеяться, что рубль укрепится до 80 рублей за доллар. По его словам, российская валюта действительно может укрепиться — этому способствуют действия российских властей и Центрального банка — но не до такого показателя.