Красноярск, 21 октября, 2023, 17:41 — ИА Регнум. В результате столкновения двух легковых автомобилей в Новоселовском районе Красноярского края. Об этом 21 октября сообщил региональный главк МВД в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что ДТП произошло вечером 21 октября на 237-м километре автодороги «Енисей», когда двигавшийся в сторону Абакана водитель автомобиля ВАЗ-2107, в котором было двое взрослых пассажиров и двое несовершеннолетних 14 и 15 лет, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой Toyota Raum, в которой ехали две женщины.

«В результате ДТП водитель и двое взрослых пассажиров автомобиля ВАЗ-2107 погибли. Также в автомобиле пострадали двое несовершеннолетних. В иномарке пострадали водитель и пассажир», — говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, которые выясняют все причины аварии. На этом участки дороги организовали реверсивное движение.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 21 октября, на Марксистской улице в центре Москвы произошло ДТП с участием шести автомобилей. В результате ДТП пострадали три человека. Им всем была оказана медицинская помощь.

Ранее в этот же день в ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень серьёзно пострадали три человека. В числе пострадавших семилетняя девочка, авария произошла у города Богдановича в Свердловской области.