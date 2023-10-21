Молдавия, 21 октября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. В Молдавии прокурор стал виновником смертельной аварии. Дорожно-транспортное происшествие произошло у села Бахмут Каларашского района. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры республики.

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В ведомстве подчертили, что за рулём автомобиля находится сотрудник надзорного ведомства. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. Прокуроры намерены запросить применение превентивной меры в виде ареста.

«Так как установлено, что за рулём автомобиля находился прокурор, уголовное дело возбуждено исполняющим обязанности генерального прокурора»,— пояснили в Генпрокуратуре.

По предварительным данным, вечером 20 октября автомобиль Skoda Fabia врезался в телегу, в которой находились члены одной семьи. Четыре человека, в том числе трёхмесячный ребёнок, скончались. Ещё двоих пострадавших с тяжёлыми травмами госпитализировали.

Как сообщало ИА Регнум, массовое ДТП с участием шести автомобилей произошло 21 октября. В результате аварии пострадали три человека, которым в настоящее время оказывается медицинская помощь.

В Туве водитель транспорта, принадлежащего подведомственному учреждению Минлесхоза ― ГАУ РТ «Авиалесоохрана», сталвиновником аварии, в которой погибли пять человек и ещё двое пострадали. Выяснилось, что в момент ДТП водитель был пьян, причём предельный уровень алкоголя в крови был превышен почти в пять раз.