Анталья, Турция, 21 октября, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Четыре россиянина пострадали в столкновении двух микроавтобусов в ночь на 21 октября в турецкой Анталье. Об этом сообщил турецкий новостной портал NNC Haber.

Кадр из видео

Происшествие случилось на трассе Манавгат—Аланья. В попавших в ДТП автобусах находились туристы из других стран, помимо России. Четверых отдыхающих и водителей доставили в больницу. Ещё нескольким туристам оказали неотложную помощь на месте и вернули в гостиницы. Некоторым из них, получившим открытые порезы, рекомендовали также обратиться в больницу, но они отказались. Полицейские установят все обстоятельства произошедшего.

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Как сообщало ИА Регнум, 30 сентября россиянка погибла в ДТП в Анталье, ещё четверых её соотечественников госпитализировали с различными травмами. Двоих из них направили в реанимацию. Турецкие СМИ тем вечером сообщили о ДТП с пассажирским автобусом, в котором погибли шесть человек и 35 оказались травмированы.