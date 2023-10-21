Москва, 21 октября, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Востоковеда и политолога Евгения Сатановского уволили с «Соловьёв LIVE» после оскорблений в адрес официального представителя МИД России Марии Захаровой и замглавы МИД Михаила Богданова. Об этом 21 октября рассказал сам Владимир Соловьёв, извинившийся за неприятную ситуацию.

Артем Геодакян/ТАСС Евгений Сатановский

«Я не вижу возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Сатановского с нашего канала», — заявил он в извинительном видео.

Сам Сатановский ответил, что не жалеет о сказанном. Увольнение он назвал «кармой» и подчеркнул полное право Соловьёва на это.

Суть конфликта в том, что в интервью израильскому журналисту Сатановский грубо высказался о дипломатах и работе МИД.

Извинился за Сатановского Соловьёв. Он отметил, что слова политолога были оскорбительными и несправедливыми.

Как сообщало ИА Регнум, в МИД отреагировали на инцидент. В ведомстве отметили, что самому Соловьёву не за что извиняться в данной ситуации, но то, что он это сделал, свидетельствует о его высоких моральных качествах.

Евгений Сатановский часто выступает как эксперт в политических шоу. Его специализация — политика и экономика Израиля и государств региона. Сатановский — основатель и глава «Института Ближнего Востока». В 2001–2004 годах возглавлял также Российский еврейский конгресс, сейчас преподаёт в Центре иудаики и еврейской цивилизации Института стран Азии при МГУ. Автор научных статей и книг.