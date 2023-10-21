Москва, 21 октября, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Движение поездов на серой ветке метро в Москве задерживается из-за инцидента с пассажиром, сообщили 21 октября в Дептрансе.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Южной» из-за человека на пути», — говорится в сообщении.

В службе добавили, что в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

Как сообщало ИА Регнум, следовавший в депо без пассажиров поезд врезался в стоящий на станции состав. Инцидент произошёл на станции «Печатники» 11 октября. После столкновения один из машинистов оказался зажат в кабине. Движение поездов на линии временно приостановили. В результате ЧП пострадали четыре человека.