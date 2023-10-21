Вашингтон, 21 октября, 2023, 18:10 — ИА Регнум. В Германию вернулась картина австрийского художника Иоганна Лаутерера, украденная во время Второй мировой войны. Полотно XVIII века под названием «Пейзаж с итальянским характером» было возвращено в Баварию после проведённого расследования. Им занималась команда ФБР по борьбе с преступлениями в области искусства, сообщает американская газета The Washington Times.

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Трехсотлетнее полотно вернули Баварской государственной коллекция картин в Мюнхене (Alte Pinakothek Museum. — Прим. ред.). В поле зрения картина вернулась в 2011 году. Тогда её пытались продать в Чикаго, США. Немецкий музей заявил о своих правах на данное произведение, после этого о ней ничего не было известно в течение 11 лет.

Издание сообщает, что частная организация Art Recovery International связалась с последним владельцем картины. Им оказался житель Чикаго. Его дядя, ветеран США, во времена Второй мировой войны вывез полотно на Американский континент. Племянник сообщил о наличии произведения искусства ФБР и украденное полотно вернули в Европу.

В июле 2022 года ИА Регнум сообщало о краже множества ценных экспонатов бывшими сотрудниками Бердянского художественного музея имени Исаака Бродского. Злоумышленники вынесли редкие произведения русских живописцев. В зале музея остались только рамы от украденных картин. Камеры наблюдения были заклеены, чтобы скрыть детали преступления.

В музее, основанном самим Исааком Бродским, хранились его работы и полотна русских живописцев Валентина Серова, Архипа Куинджи, Василия Верещагина.