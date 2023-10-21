Одесса, Украина, 21 октября, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Житель Одессы прилюдно разорвал флаг Украины, сообщило 21 октября украинское издание «Страна. ua».

Соцсети

«Мужчина схватил государственный флаг Украины <…> начал его дергать и тянуть, пока не разорвал», — говорится в сообщении.

По данным издания, флаг Украины находился на фасаде дома. Очевидцы сообщили об инциденте в полицию. Сообщается также, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщало 19 октября ИА Регнум, финский рэпер Йере Пеухенен (псевдоним Käärijä) во время концерта в Таллине выбросил со сцены флаг Украины. На концерте одна из зрительниц бросила на сцену флаг, вероятно, ожидая, что музыкант станет им размахивать. После случившегося он стал получать угрозы в соцсетях. Комментируя инцидент журналистам, рэпер сказал, что не захотел размахивать флагом одной страны, находясь в другой.

В апреле флаг Украины сорвали возле Таврического дворца в Санкт-Петербурге, где проходила Межпарламентская ассамблея стран СНГ. Выяснилось, что молодой парень пробрался на территорию дворца, перепрыгнув через забор, и спустил украинский флаг с флагштока.