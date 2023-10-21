Москва, 21 октября, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Магазины сети Nikita Efremov, торгующие премиумной обувью, закрылись из-за полицейской проверки. Она началась после жалоб на продажу в них контрафакта, сообщил 21 октября источник «Известий».

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В частности, заявление о нарушении правил торговли поступило на магазин на Петровке в Москве, но в то же время закрылся и магазин в Санкт-Петербурге. Ещё одна точка в Москве продолжает работу.

Полиция прибыла на Петровку вместе с заявителем, сообщившим о продаже контрафакта без документов и маркировки «Честный знак». Сам владелец магазинов Никита Ефремов опроверг обвинения в продаже подделок.

Первым, кто заявил об этом, стал блогер AndrewMADEit, которому якобы пытались продать обувь со следами клея и торчащими нитками. Помимо этого, кроссовки якобы принесли ему в грязной и помятой коробке с китайскими иероглифами без сертификата подлинности. По мнению блогера, кроссовки для своих магазинов Ефремов мог закупать в китайском маркетплейсе.

Ефремов как бизнесмен стал известен, занявшись перепродажей эксклюзивных пар популярных кроссовок. Он родился в 1999 году, после развода родителей до 15 лет рос с отцом. Учился в Великобритании, школу в Москве закончил досрочно. Высшее образование получил в МГИМО.