Актрисе Яне Трояновой может грозить пять лет тюрьмы из-за нового интервью
Россияне потребовали признать актрису Яну Троянову иноагентом после слов о России
Москва, 21 октября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Россияне потребовали проверить и призвать к ответу уехавшую из России актрису Яну Троянову, сообщил 21 октября KP.RU.
Ранее актриса, известная по сериалу «Ольга», дала очередное интервью, вызвавшее скандал. Украинским журналистам Троянова заявила, что в России якобы живут одни алкаши. Она также призналась, что сама страдала от алкоголизма долгие годы и лечилась. Кроме того, она назвала россиян рабами, а сама Россия, по её мнению, находится «в подчинённом положении». Более того, беседуя с журналистами, она нелестно отзывалась о российской власти, народе, молодежи, актрисах и актёрах.
После этих слов Троянову требуют признать иноагентом, а также возбудить уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Артистке может грозить до пяти лет тюрьмы, пишет издание.
В мае глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил ИА Регнум, что уехавшую из России Яну Троянову требуют признать иноагентом и закрыть ей въезд в Россию. Он обратился к генпрокурору Игорю Краснову не только с просьбой признать актрису иноагентом, но и проверить её на возможное финансирование украинской армии.
После начала спецоперации актриса уехала во Францию. В одном из интервью она рассказала, что арендует домик в городе Пюто, который фактически является одним из пригородов Парижа. Для этого ей пришлось продать квартиру в центре Москвы.