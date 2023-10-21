Москва, 21 октября, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Россияне потребовали проверить и призвать к ответу уехавшую из России актрису Яну Троянову, сообщил 21 октября KP.RU.

Кадр из видео Яна Троянова

Ранее актриса, известная по сериалу «Ольга», дала очередное интервью, вызвавшее скандал. Украинским журналистам Троянова заявила, что в России якобы живут одни алкаши. Она также призналась, что сама страдала от алкоголизма долгие годы и лечилась. Кроме того, она назвала россиян рабами, а сама Россия, по её мнению, находится «в подчинённом положении». Более того, беседуя с журналистами, она нелестно отзывалась о российской власти, народе, молодежи, актрисах и актёрах.

После этих слов Троянову требуют признать иноагентом, а также возбудить уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Артистке может грозить до пяти лет тюрьмы, пишет издание.

В мае глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил ИА Регнум, что уехавшую из России Яну Троянову требуют признать иноагентом и закрыть ей въезд в Россию. Он обратился к генпрокурору Игорю Краснову не только с просьбой признать актрису иноагентом, но и проверить её на возможное финансирование украинской армии.

После начала спецоперации актриса уехала во Францию. В одном из интервью она рассказала, что арендует домик в городе Пюто, который фактически является одним из пригородов Парижа. Для этого ей пришлось продать квартиру в центре Москвы.