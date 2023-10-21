Москва, 21 октября, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России выразило решительный протест на недавний демарш внешнеполитического ведомства Чехии. Об этом МИД заявил временному поверенному в делах Чешской Республики в Москве Яну Ондржейке, сообщили в пресс-службе российского министерства 21 октября.

Иван Шилов ИА Регнум

«В ответ на недавний демарш МИД Чехии был заявлен решительный протест и обстоятельно изложена российская позиция по ситуации вокруг Украины», — говорится в сообщении.

Такая реакция МИД последовала на подхваченные Прагой обвинения со стороны Украины о якобы причастности Вооружённых сил России к ударам по гражданской инфраструктуре в селе Гроза.

Дипломату жёстко указали на неблаговидную роль Чехии в украинском конфликте, активную поддержку Киева с целью «нанести России стратегическое поражение», накачку украинской армии вооружениями, что только дестабилизирует ситуацию в регионе и способствует эскалации.

«На этом фоне выглядят несостоятельными попытки Праги, закрывающей глаза на преступления киевского режима, выступать поборником прав человека и гуманитарных ценностей, как и стремление поучать других», ― подчеркнули дипломаты.

Как сообщало ИА Регнум, украинская сторона заявила, что по селу Гроза в Харьковской области под Купянском 5 октября нанесли ракетный удар. МВД утверждает, что в результате погибли десятки человек.

12 октября посла России в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД страны для беседы с заместителем министра иностранных дел Яном Марианом. В дипведомстве проинформировали, что чешская сторона выдвинула известный набор претензий и требований Запада к Москве, подчеркнув свою полную поддержку киевского режима.

В свою очередь российское посольство решительно отвергло необоснованные обвинения в адрес России в связи с событиями в украинском селе Гроза. В посольстве России в Австрии заявили, что Киев, как уже делал это неоднократно, вновь обвинил Москву в военном преступлении ещё до начала расследования инцидента.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Вооружённые силы РФ не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины, ударам подвергаются исключительно военные объекты и места скопления военных ВСУ и руководства украинской армии. Об этом неоднократно говорили и в Минобороны.