Симферополь, 21 октября, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Самым востребованным объектом крымской недвижимости, выставленной на торги, стала квартира семьи главы киевского режима Владимира Зеленского. Национализированная квартира в Ливадии общей площадью 119,5 квадратного метра пользуется повышенным вниманием. Об этом сообщил спикер парламента Крыма Владимир Константинов.

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«Сейчас на открытых аукционах размещены извещения о продаже жилых помещений, включая квартиру четы Зеленских (этот объект самый востребованный на торгах из размещенных), торговых объектов и объектов санаторно-курортного назначения», — написал он в своем Telegram-канале.

Говоря о стоимости продаваемого имущества, Константинов отметил, что его начальная стоимость определяется «в рамках проведения независимой оценки имущества в соответствии с требованиями российского законодательства».

Вместе с тем глава крымского парламента заявлял о планах властей продать имущество украинских олигархов до конца года. За него планируется выручить порядка одного миллиарда рублей.

Информация о национализации недвижимости супружеской четы Зеленских появилась в конце мая. Её и другие национализированные объекты в Крыму планировалось выставить на аукцион, а вырученные средства направить на помощь находящимся в зоне спецоперации бойцам.

ИА Регнум приводило слова главы региона Сергея Аксёнова, сказавшего, что «в российском Крыму враги России зарабатывать не будут».