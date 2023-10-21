Москва, 21 октября, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Временного поверенного в делах Чехии в России Яна Ондржейку вызвали в МИД РФ. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Vladimir Baranov/Global Look Press

Вызов состоялся 17 октября. Российское дипломатическое ведомство выразило ему протест из-за демарша Праги. Чешскому дипломату изложили позицию Москвы по ситуации вокруг Украины и по инциденту в украинском селе Гроза.

«Дипломату было жёстко указано на неблаговидную роль Чехии в украинском конфликте, активную поддержку Киева с целью «нанести России стратегическое поражение», накачку ВСУ вооружениями, способствующую продолжению конфликта и дестабилизации всего региона», — сообщили в МИД РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 12 октября российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в чешский МИД для беседы с замглавы МИД Чехии Яном Марианом.

Поводом стала ситуация на Украине. Россию чешский МИД обвинил в нанесении ракетного удара по украинскому селу Гроза в Купянском районе Харьковской области.

Комментируя заявление чешского внешнеполитического ведомства, посольство России в республике отвергло обвинения Праги и отметило, что чешские власти продемонстрировали нежелание выслушивать аргументы и вести дискуссию.

Власти Харьковской области заявили, что 5 октября российские военные нанесли ракетный удар по селу Гроза.