* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 21 октября, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Юморист Максим Галкин (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) в ходе гастролей по Европе заявил, что считает иноагентов врагами народа, но при этом сам гордится оказаться среди тех, кто попал в этот список. По его словам, это «приличные» враги народа.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я горжусь тем, что такие люди со мной вместе в этом списке. Само звание [иноагент] — ну это шпион, это враг народа, что тут гордится? Но люди…» ― сказал Галкин на концерте в Лимасоле (Кипр). Видео его выступления появилось в соцсетях.

Также в начале выступления он порадовался русскоязычной публике, но поздоровался на украинском языке. Кроме того, шоумен посетовал, что не может больше зарабатывать в России для Украины. Артист признался, что регулярно тратит деньги на поддержку украинской стороны. В целом в своих выступлениях Галкин не отступал от старого курса с похвалой украинцев и критикой россиян.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября юморист в разгар военных действий в Израиле, куда он переехал из России после начала спецоперации, объявил о решении отправиться в гастрольный тур по Европе. Он рассказал о своих планах дать концерты на Кипре, в Польше, Молдавии и Великобритании.

Пользователи в комментариях негативно отреагировали на планы Галкина. Некоторые пристыдили юмориста за желание подзаработать в такое непростое время для его новой родины.

После обострения в октябре конфликта между Израилем и ХАМАС шоумен признался, что испытывает гордость за Израиль. Он назвал патриотизмом желание многих попасть на фронт. При этом сам юморист не захотел воевать в рядах израильской армии. Кроме этого, Галкин заявил, что будет сдавать кровь для раненых.

На днях Галкин смог улететь из охваченного боевыми действиями Израиля и прилетел на Кипр.

В сентябре 2022 года Галкина внесли в реестр иноагентов. В обосновании этого решения Минюст указал осуществление артистом «политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — Украина. Комик не раз выступал с антироссийскими заявлениями и игнорировал преступления украинских военных, при этом продолжая зарабатывать на русскоязычной аудитории.

Позднее Галкин потребовал удалить из Сети свои шутки про СВО и Россию. Причиной стало сильное падение спроса на выступления артиста за границей. Комик рассчитывает таким образом вернуть утерянные позиции, так как сейчас его концерты не пользуются тем спросом, который был ранее, и залы остаются полупустыми.

Юморист пытался оспорить статус иноагента, однако в начале июня Замоскворецкий суд в Москве отказал ему в удовлетворении иска к Министерству юстиции.