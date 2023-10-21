Анкара, 21 октября, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, который постепенно лишается поддержки западных стран, никогда не будет вести мирные переговоры с Россией. Об этом 21 октября написало турецкое издание dikGAZETE.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Зеленский, который на ранних этапах российской спецоперации пытался получить всевозможную поддержку со стороны партнёров, занимаясь демагогией, и защищал своё кресло законами о чрезвычайном положении, через некоторое время перестал удостаиваться их внимания», — говорится в материале.

По словам автора, глава режима Киева надоел своим союзникам вечными просьбами, а также он позволяет себе нездоровые ремарки. Кроме того, Зеленский не раз выражал опасения по поводу того, что западные страны на фоне обострения ближневосточного конфликта переключат своё внимание с Украины на Израиль.

«Российское руководство практически в каждом заявлении говорит, что открыто для урегулирования конфликта, но о каком результате за столом переговоров может идти речь при таких больных идеях … [Зеленского]?» — задался вопросом автор.

Он также высказал предположение, что даже в случае начала мирных переговоров с Россией украинская сторона может сорвать этот процесс в любую секунду, так как при нынешних властях Украины мир не представляется возможным.

Только в случае, если население Украины восстанет против главы киевского режима, а Запад начнёт мечтать о свободной от Зеленского Украине, только в этом случае можно будет говорить о мире, подытожил автор.

Как сообщало ИА Регнум, 20 октября американского издания The National Interest обозреватель Тед Снайдер написал, что Зеленский ещё пожалеет, что не заключил мирное соглашение с Россией раньше, когда это можно было сделать на более выгодных условиях. Эксперт отметил, что Киеву придётся гарантировать России нейтральный статус и признать потери территории.

Президент России Владимир Путин 18 октября похвалил украинские власти, которые задумались о мирных переговорах, однако подчеркнул, что этого недостаточно. Глава государства заявил, что Киев должен сделать какие-либо конкретные действия в этом направлении. Президент подчеркнул, что первым из таких действий должна быть отмена украинского декрета, который запрещает вести мирные переговоры.

Зеленский подписал в октябре 2022 года указ о невозможности переговоров с Путиным. Глава киевского режима также заявлял о своём нежелании вести переговоры в том числе лично.