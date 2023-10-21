Москва, 21 октября, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Умерла советская и российская актриса театра и кино Нина Кирьякова. Трагическую весть сообщил 21 октября «Театр на Покровке».

Кадр из фильма «Нам некогда ждать» реж Владимир Акимов. 1971. СССР Нина Кирьякова

Наиболее известными картинами, в которых актриса исполнила роли, стали «Аты-баты, шли солдаты…», «Рожденная революцией» и «Жизнь и судьба». Руководство театра выразило глубокие соболезнования в связи со смертью артистки.

«Это была настоящая Звезда! Великолепный низкий голос, царственная осанка, необыкновенная органика, и всё это удивительным образом сочеталось с феерическим комедийным дарованием», — говорится в сообщении.

Как отметили в театре, Кирьякова на протяжении многих лет была его «домовым» и навсегда останется в памяти друзей и коллег. Прощание с актрисой состоится 12 октября в Храме преподобного Пимена Великого в Новых Воротниках.

Нина Кирьякова родилась в 1944 году, окончила Театральное училище им. Щепкина и начала карьеру в Московском театре комедии. В 1991 году перешла в Театр на Покровке и сыграла во множестве спектаклей. Помимо наиболее известных, в фильмографии актрисы картины «Нам некогда ждать», «Предвещает победу», «Помнишь запах сирени…», «Очаровательные негодники» и другие. Последняя роль в кино датирована 2013 годом.