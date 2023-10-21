Тель-Авив, Израиль, 21 октября, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия страны заставляет группировку «Хезболла» расплачиваться за решение присоединиться к боевым действиям в палестино-израильском конфликте.

Ariel Hermoni/Israel MOD/Global Look Press Глава министерства обороны Израиля Йоав Галант

Как напомнил политик, целями обострившего его палестинского движения ХАМАС были убийства и насилие «в отношении детей, переживших Холокост». Галант заявил, что Израиль повернёт ситуацию на 180 градусов и день атаки ХАМАС станет первым днём его окончательного уничтожения.

«Хезболла» решила вступить в бой и расплачивается за это. Мы должны быть готовы к любой возможности. Впереди нас ждут большие испытания», — привело слова министра издание Haaretz.

Как сообщало ИА Регнум, с началом эскалации движение «Хезболла» объявило «День гнева» против Израиля после атаки на больницу «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа. По мнению представителей «Хезболлы», одного только осуждения в адрес Израиля недостаточно, поэтому необходимо выходить на улицы и выражать гнев. Ответственность за обстрел больницы боевики возложили на США. После этого, вечером 18 октября, ЦАХАЛ сообщила, что из Ливана зафиксировали девять ракетных пусков, в связи с чем нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане, целями которых стали наблюдательный пункт и объекты военной инфраструктуры группировки.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября, когда ХАМАС обстрелял Израиль ракетами. Израильская сторона совершила ответные обстрелы, премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о начале операции «Железные мечи». Позднее Тель-Авив сообщил о намерении начать наземную военную операцию в Газе. В Израиле признали, что плана на послевоенное будущее Газы нет. Президент России Владимир Путин 13 октября заявил, что наземная операция с использованием тяжёлой техники грозит обернуться серьёзными последствиями.