Ростов-на-Дону, 21 октября, 2023, 15:37 — ИА Регнум. В Ростовской области второй раз за несколько часов срабатывают системы ПВО. Как сообщил губернатор Василий Голубев, при приближении к региону были уничтожены воздушные цели.

РИА Новости

«Прошу сохранять спокойствие, военные выполняют свою работу», — написал он в Telegram.

Ранее в 14:10 также была предпринята попытка атаки беспилотника на Ростовскую область. Тогда глава региона сообщил, что средства ПВО уничтожили воздушную цель, которая приближалась к области. Подробности Голубев не привёл.