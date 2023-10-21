Вашингтон, 21 октября, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Традиционные спонсоры крупнейших вузов в США стали отказываться от дальнейшего их финансирования, обвинив руководство учреждений в недостаточном осуждении действий палестинского движения ХАМАС, сообщила 19 октября газета Financial Times

Global Look Press Гардвардский университет

По данным издания, Гардвардский, Стенфордский и Пенсильванский университеты могут потерять миллионы долларов. Основатель холдинга Limited Brands Лесли Векснер, сооснователь инвестиционной компании Apollo Global Management Марк Роуэн и другие представители крупного бизнеса публично призвали вузы решительней критиковать ХАМАС, а также жёстче наказывать студентов, которые участвуют в акциях против действий Израиля.

Израильский миллиардер Идан Офер покинул исполнительный совет Гарварда, назвав провальной позицию его руководства. Глава Американской ассоциации колледжей и университетов Линн Паскерелла сообщила, что студентам стали угрожать отказом принять их на работу из-за недостаточной критики ХАМАС.

Президент Пенсильванского университета Лиз Мэгилл уже выступила с заявлением об осуждении антисемитизма и атак палестинских боевиков. Она также признала, что вузу следовало более решительно реагировать на события в Израиле.

Как сообщало ИА Регнум, палестино-израильский конфликт резко обострился 7 октября. Боевики ХАМАС провели массированный обстрел территории Израиля, а также прорвали ограждение вокруг сектора Газа и захватили ряд населённых пунктов в этой стране. Израильская армия после освобождения своей территории продолжает наносить удары по палестинскому анклаву.

В странах с мусульманским населением проходят акции протеста, участники которых резко критикуют действия Израиля. 21 октября Совет национальной безопасности и МИД Израиля призвали израильских гражданпокинуть Египет и Иорданию, а также не посещать Марокко.