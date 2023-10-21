Москва, 21 октября, 2023, 15:23 — ИА Регнум. Названы имена самых дорогих футбольных вратарей мира. Список опубликовали 21 октября.

(сс) Елена Рыбакова Диогу Кошта

Так, первым в топе стал вратарь «Порту» Диогу Кошта, а следующие строчки вслед за ним заняли Джанлуиджи Доннарумма («Пари Сен-Жермен»), Мик Меньян («Милан») и Тибо Куртуа («Реал Мадрид).

Далее список состоит из вратаря «Боруссии» Грегора Кобеля, Яна Облакиза из «Атлетико», «ливерпульского» Алисона Бекера и Марка-Андре тер Штегена из «Барселоны», которых портал Transfermarkt оценил в 35 млн. евро.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября стал известен самый дорогой футболист Российской премьер-лиги. Им стал бразильский игрок санкт-петербургского «Зенита» Вендел. Transfermarkt оценил его в 24 млн евро. Его одноклубник Клаудиньо с ценой в 20 млн евро стал следующим. Последним в тройке самых дорогих футболистов РПЛ стал ещё один «зенитовец» — защитник Дуглос Сантос (18 млн евро).