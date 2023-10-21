Москва, 21 октября, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Украинская армия на нескольких участках на линии фронта попала в «котлы» Вооружённых сил России. ВСУ несут огромные потери. Об этом 21 октября написал портал Al Mayadeen

EPA/ТАСС Владимир Зеленский

«В трёх точках на линии фронта… украинским военным удалось проникнуть на четыре-пять километров вглубь территории, контролируемой российскими Вооружёнными силами, но они оказались в котлах, … где силы ВСУ методично уничтожаются российским огнём», — говорится в публикации.

Отмечается, что киевские власти всё равно отправляют туда подкрепления, так как такие действия поощряет Запад, чтобы избежать снижения общественной поддержки продолжения украинского конфликта в странах НАТО.

По словам авторов статьи, украинские военные в зоне боевых действий находится в ужасном положении.

«По словам выживших солдат ВСУ, чего могут ожидать вновь прибывшие на фронт, так это приказа как можно быстрее вырыть глубокую яму в окопе, а затем сидеть там несколько дней до возвращения уже побывавших в бою военнослужащих», — отмечается в публикации, и добавляется, что из-за таких условий значительно выросло число сдающихся в плен украинских военнослужащих.

Украинская армия не смогла достигнуть успеха в ходе наступательных действий, и его вряд ли приблизит грядущая зима, добавил автор статьи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 21 октября, командир 3-й штурмовой бригады и бывший глава «Азова» (террористическая организация, запрещенная в РФ) Андрей Билецкий (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) признал, что у Вооружённых сил России имеется ряд преимуществ, которые дают перевес в противостоянии с ВСУ. По его словам, российская авиация и артиллерия ещё долго будут высококонкурентными в сравнении с киевскими. Также он пожаловался на большое количество управляемых боеприпасов, ранее не используемых ВКС.

Ранее в этот же день бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что российские войска наступают и уничтожили практически всю технику ВСУ. Эксперт отметил, что западные СМИ врут о ситуации в зоне боевых действий, так как Россия на самом деле выигрывает конфликт.

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил 21 октября, что ВС России в последние недели успешно продвигаются по всей линии фронта. Гагин особенно отметил купянское и артёмовское направления в зоне спецоперации, а также донецкий участок фронта. По словам Гагина, продвижение армии активно поддерживают артиллерия и авиация.

Президент России Владимир Путин 5 октября заявил, что российские войска чувствуют себя уверенно в зоне СВО и продвигаются на различных участках её проведения. Глава государства добавил, что Вооружённые силы России улучшили свои позиции на 12 участках фронта.