Москва, 21 октября, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Федеральный просветительский марафон Знание. Первые стартует 4 ноября, в День народного единства на Международной выставке-форуме «Россия», открыв её образовательную программу. Об этом 21 октября сообщила пресс-служба Российского общества «Знание».

Максим Захаров/РИА Новости

Выставка-форум организована по указу президента Владимира Путина в Москве на ВДНХ и марафон будет одним из её главных событий. Мероприятие пройдёт в шестой раз и по традиции будет проходить в течение трёх дней — с 4 по 6 ноября. На площадках марафона соберутся около 15 тысяч молодых людей. российское общество «Знание» выступает генеральным партнером образовательной программы Выставки.

Зарегистрироваться для участия в марафоне можно до 25 октября, его события в эфире круглосуточного канала «Знание. ТВ», который будет рассказывать об образовательной, культурной и деловой жизни Выставки.

«Мы с нетерпением и волнением ждём старта просветительского марафона Знание. Первые, который откроет масштабную и очень разнообразную образовательную программу Международной выставки-форума «Россия». В течение трёх дней лучшие лекторы со всей страны будут рассказывать молодёжи о достижениях последних 20 лет, которые способствуют прогрессу не только у нас на родине, но и во всём мире. Уверен, что открытый, живой и искренний диалог с наставниками поможет участникам марафона расширить кругозор и использовать полученные знания о том, что создано предыдущими поколениями, для собственного развития, поиска инновационных идей и новых достижений во имя наших ценностей и большого будущего великой России», — заявил гендиректор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

При этом марафон концептуально интегрируют в тематику Выставки, в которой каждая буква слова «Россия» имеет определенное значение, так как на марафоне будет шесть треков, первые буквы названий которых составят слово «Россия».

Трек Знание. Родина будет посвящен истории, культуре, национальному многообразию нашей страны. В треке Знание. Общество обсудят темы, связанные с экологией, волонтёрством, лидерством, общественными проектами — всем, что направлено на повышение качества жизни людей. Трек Знание. Сила расскажет о достижениях и героизме наших соотечественников, традиционных ценностях, значении спецоперации и роли России в мире. В ходе трека Знание. Суверенитет речь пойдёт об экономической, технологической независимости России, развитии бизнеса, промышленности и других сфер экономики. В раках трека Знание. Инновации рассмотрят развитие научного потенциала России, современные разработки, исследования в области науки, технологий и искусственного интеллекта. А трек Знание. Я будет посвящён вкладу личности в общественное развитие, наставничеству и тем возможностям, которые есть у современной молодежи в образовании, карьере и саморазвитии.

На шести площадках просветительского марафона выдающиеся лекторы: государственные и общественные деятели, руководители крупнейших российских компаний, мастера культуры и искусства, успешные спортсмены, преподаватели, военнослужащие — герои нашей страны будут опытом делиться с молодежью. В общей сложности на марафоне запланировано более 170 выступлений.

Для максимального вовлечения молодежи в программу и её разнообразной и насыщенности, наряду с лекциями и дискуссиями предусмотрены интерактивы для тех ребят, кто очно участвует в марафоне Знание. Первые на ВДНХ. Так, запланирован разбор тематических кейсов: лекторы будут рассказывать о реальных рабочих ситуациях и делиться профессиональным опытом.

Помимо этого, все желающие смогут получить индивидуальные консультации HR-специалистов, посоветоваться о выборе карьерного пути, изучить ситуацию на рынке труда. Ещё одним форматом марафона станут нетворкинг-сессии, на которых молодые люди будут обмениваться мнениями и опытом о развитии своих личностных, деловых качеств. Также в программу включены фан-встречи с блогерами, которые расскажут, как вести полезные блоги, проведут фото — и автограф-сессии.

На нынешнем марафоне Знание. Первые во второй раз будет работать молодежная дирекция, в составе которой объединятся самые инициативные участники. Они обсудят ход программы и дадут честную обратную связь для лучшего понимания организаторами реальных запросов молодежной аудитории.

События марафона Знание. Первые будет транслировать канал Знание. ТВ, который создан созданный обществом «Знание» для освещения образовательной программы Международной выставки-форума «Россия», а также ключевых мероприятий её деловой и культурной жизни.