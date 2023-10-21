Москва, 21 октября, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Пользователи в социальной сети X обрушились с критикой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. В своём выступлении она заявила, что российский президент Владимир Путин в конфликте на Украине «в конечном счёте потерпит неудачу».

Ton Molina/Global Look Press Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

«Мы также должны быть уверены, что в наших совместных действиях способность России вести войну затруднена настолько, насколько это возможно. И что те, кто несёт ответственность за это — Путин — в конечном счёте потерпит неудачу. <…> Эти конфликты показали, что демократии должны держаться вместе», — заявила она.

Один из читателей написал, что ЕС не следует придерживаться американской повестки, а следовать в фарватере нейтральной политики и стремиться к мирному урегулированию украинского конфликта.

«Вы — политик, которого не избирали. Европейский союз должен быть нейтральным и преследовать мирный процесс, а не следовать американской повестке в этом конфликте», — опубликовал комментарий James Rolsche BSc.

Helena Villar написала, что Фон дер Ляйен — «позор для Европы».

Призвала главу Еврокомиссии уйти в отставку комментатор под именем Catherine A Higgins (Kamara-Taylor).

В беседе с ИА Регнум эксперты сообщали о существующей вероятности лишения Урсулы фон дер Ляйен поста главы Еврокомиссии (ЕК). Старший преподаватель МГИМО МИД России, политолог Алексей Зудин предположил, что она лишится своей должности в 2024 году, так как уже сейчас вызывает серьёзные недовольства у многих европейских политиков, дипломатов и чиновников. Политолог добавил, что причина не столько «в том раздражении, которое персонально вызывает Урсула, сколько в тех внутренних напряжениях и проблемах, с которыми сталкивается ЕС и ЕК».